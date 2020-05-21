美股消息面：

1.德法兩國日前提出設立5000億歐元抗疫紓困基金的提案，在歐盟內逐漸形成共識，以及德國投資人信心好轉，周三紐約尾盤歐元兌美元上漲0.54%，報1.0983美元，創下5月1日來新高。美國聯準會公布的4月議會記錄未對美元帶來提振，美元指數跌0.42%，報99.138，連跌第3天。

2.美國原油庫存連續兩周減少，帶動油價走高，周三紐約7月期油收漲1.53美元或4.8%，為每桶33.49美元，創下3月10日來新高。倫敦布蘭特7月期油收漲1.1美元或3.2%，為每桶35.75美元，創3月11日以來最高。

3.美國能源情報署（EIA）公布，美國上周原油庫存減少498.3萬桶，市場預期為增加115.1萬桶。上周汽油庫存增加283萬桶，市場預期為減少213.4萬桶。餾分油庫存增加383.2萬桶，超出市場預期的增加142.9萬桶。紐約期油交割地庫欣的庫存減少550萬桶，緩解儲油設施飽和的擔憂。上周美國每日原油產量減少10萬桶，為1150萬桶。

(時報資訊)