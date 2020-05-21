半導體傳輸載具供應商家登(3680)本業持續受惠高階製程強勁發展，加上業外售地貢獻每股獲利約7元，可望於第二季認列入帳；周三，三大法人聯手買超570張，帶動今早股價突破200元達201.5元，進逼去年所創的203元紀錄。

隨著台積電7奈米大舉量產並加快5奈米產能建置，對於EUV光罩盒需求強勁，家登自4月起訂單大舉湧入，第二季業績樂觀。

家登精密因家登母公司的光罩、晶圓載具產品及子公司家登自動化的機台設備產品營收增加，2020年4月合併營收2.42億元，月增22%，年成長達92%，在此三項業績同步加溫下，公司對第二季展望樂觀，全年業績也將挑戰新高。

家登4月營收創今年以來新高，1~4月合併營收6.97億元，年增率約為30.4%，其中，半導體本業累積營收年增83%，汽車相關等其他類別業務前4月業績則年減26%。家登也公佈2020年4月自結，單月每股淨利0.42元。

業外也有斬獲，家登日前公告出售台南市新市區不動產予台積電，預計處分利益達5.18億元，換算貢獻每股淨利約7元，若扣除所有成本後，法人預估可挹注每股獲利逾5元，將在第二季認列入帳；公司表示，處分資金將優先使用於因遷廠及產能重建的相關費用，以及未來之相關公司規劃。

(時報資訊)