台南市配合中央推動社會住宅包租代管計畫。（台南市都發局提供／曹婷婷台南傳真）

想當房東，又想節稅嗎？台南市配合中央推動社會住宅包租代管計畫，為鼓勵房東將空屋加入本計畫出租給有租屋需求民眾，經市府都發局委託之業者成功媒合房東、房客者，免收仲介費，並提供房東房屋稅、地價稅、綜所稅的優惠，以及每年最高1萬元修繕補助。

台南市長黃偉哲表示，去年11月與「兆基管理顧問股份有限公司」及「大晟資產管理顧問有限公司」2家租賃業者簽約，委託其辦理社會住宅包租代管計畫，參與本計畫之所有權人可享有房屋稅及地價稅適用自用住宅稅率（房屋稅率原為1.5％優惠為1.2％減徵幅度20％、地價稅率原為10‰優惠為2‰減徵幅度80％）；綜合所得稅優惠可享有每屋（門牌）每月最高1萬元免稅額度，超過1萬元者扣除60％費用後計入所得等優惠，包租案件另享有居家安全險。

都發局長莊德樑指出，如果房客的的家庭成員有低收入戶或中低收入戶、育有未成年子女3人以上、65歲以上之老人、身心障礙者或原住民等，還可享有租金補助。更多內容，請搜尋「臺南市政府都市發展局」網頁點選首頁「包租代管」。

(中時 )