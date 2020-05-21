經接受微創導管手術後，成功恢復血流，王姓婦人幸運保住左腳。（大千醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

80歲王姓老婦因左腳發黑到醫院就診，經醫師診斷罹患「急性重度下肢動脈阻塞症」，有截肢風險，趕緊接受微創導管手術，順利以專用球囊打通血管，成功恢復血流，幸運保住左腳。

大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞表示，下肢動脈阻塞又稱為「腳中風」，超過6成以上會合併其他重大血管疾病，包含主動脈瘤、心血管阻塞、甚至腦中風；初期症狀有輕微的腳痠、腳麻、肢體冰冷，嚴重時呈現腳趾頭或足部發黑，若無即時處理，將導致壞死、感染的狀況，最後只能截肢。

楊智鈞指出，以前下肢動脈阻塞只能以外科手術血管繞道來治療，不僅傷口大、恢復期也長，現行的微創「通腳血管」手術，已幾乎與「通心血管」一樣成熟，除了傳統的球囊與金屬支架外，也有先進的塗藥球囊及塗藥支架可使用，幫助病人免於被截肢的命運。

他提醒，下肢動脈阻塞好發於55歲以上年長族群，尤其是有抽菸習慣、糖尿病、高血壓、洗腎的病人，這些病人全身動脈較容易發生狹窄硬化的病變。若家中長輩有上述狀況，應特別留意，盡速就醫治療，以免錯過打通血管的黃金時期。

(中時 )