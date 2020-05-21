大陸手機廠小米20日公布2020年第一季財報，並曝光員工的平均月薪，擁有1.8萬名員工的小米，平均每人月薪3.99萬人民幣，比騰訊還少了一半。

陸媒報導，小米第一季營收為497億人民幣，年增13.6%，經調整淨利潤為23億人民幣，年增10.6%。其中，智慧手機的收入來到303億人民幣，年增12.3%，當季智慧手機銷量達2920萬支，成長4.7%。

而財報發布的同時，小米也曝光了員工的平均月薪。報導指出，截至2020年第一季，小米共有員工18474名，薪酬支出22.099億人民幣，平均每人季度收入11.96萬人民幣，每人月薪約3.99萬人民幣，較去年底3.88萬人民幣小幅成長。

不過，跟大陸網路巨頭騰訊相比，小米員工的收入還是差多了。騰訊日前公布第一季財報顯示，總員工為64238名，而當季總薪酬成本151.43億人民幣，平均每人每月薪資將近8萬元人民幣。

(中時電子報)