交通部觀光局與旅行公會合作的「防疫旅遊」踩點首發團，將於5月27日啟動。中華優質旅遊發展協會舉辦的「旅行業經營管理與產品行銷研習班」，特於今日帶領旅行從業人員、導遊、領隊等74位參訓學員，前往觀音山風景區辦理防疫旅遊教學示範戶外教學活動，先讓受訓學員實際演練防疫旅遊的接待細節。

上午8時，參與人才培訓的學員各個戴上口罩在台北車站南一門集合，第一步先排隊量額溫，體溫未超過37.5度就貼上粉紅色合格貼紙，緊接著，排隊上遊覽車，上車前工作人員替每位學員噴灑酒精消毒雙手；遊覽車上，2人座位只坐1人，確保社交安全距離。

第一個踩點行程是五股觀音山，午餐時間，學員進餐廳前也要先消毒雙手，餐廳雖是10人桌的合菜，為避免口沫感染，一桌僅安排5人，並以自助餐鐵餐盤取代碗盤讓學員盛裝飯菜，下午轉往淡水老街後，結束一天行程。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，今年是脊梁山脈旅遊年，觀音山風景區是大台北地區最喜歡的郊山之一，適合在疫情趨緩之時到山上登山健行，舒展身心。而該管理中心於疫情期間也很用心的做好定時消毒，單一出入口管制，人數管控，體溫測量等防疫措施，所以挑選這個地點做防疫旅遊示範教學。

台北城市大學觀光系主任魏道駿教授表示，台灣疫情控制得當，政府即將推動防疫旅遊，將來旅遊業者只要依照防疫旅遊接待的SOP接待旅客，就可讓旅客玩的安心又健康。

據了解，5月27日踩線首發團當天，交通部長林佳龍將出席現場，並舉行全國大會師連線。

(中時 )