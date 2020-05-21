根據美國媒體報導指出，經過多天沉默之後，皮朋對於自己形象在好友喬丹的紀錄片《最後一舞》遭到扭曲感到非常憤怒，兩人的交情有可能因此生變。

自從《最後一舞》上演後引起多為喬丹前隊友的不滿聲浪，繼「眼鏡俠」格蘭特宣稱喬丹洩密說謊之後，皮朋今天對於自己的形象被扭曲而非常不爽，決定出面反駁。

喬丹在紀錄片中雖然表達皮朋是最佳左右手，但紀錄片中卻指稱皮朋在1994年的一場季後賽最後時刻拒絕上場，以及1997年夏天故意延後手術時間，喬丹認為皮朋的做法很自私。

皮朋覺得喬丹在紀錄片當中誤解了自己，就連格蘭特也看不過去，決定為皮朋說公道話，「我不曾看到像皮朋那麼厲害的二當家被說得那樣不堪，喬丹只稱皮朋在1994年最後1.8秒沒有上場，這是不實指控，1998年第6場總決賽皮朋在背傷嚴重幾乎走不動的情況下依舊上場，他挽救了球隊，喬丹不講這段過程，而是糾結於那最後1.8秒，不合理。

(中時 )