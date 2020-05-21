高雄市長韓國瑜罷免投票最後倒數兩周，韓國瑜呼籲支持者當天不要投票，還被罷韓天天痛罵，讓挺韓網友非常不捨，除在網路撰文吐心聲，回憶陳樹菊女士曾經勉勵韓國瑜︰「做一個無私、無我、無利的領導人」，網友紛紛直呼「很感動」。

潘姓網友今(21日)在臉書發文，對於韓被罷免，卻選擇低調不升高對立，他認為，「韓個性向來樸實和善，人親土親，初見他，你會認為他是閩南人，操了一口流利的台語，那是高雄人接納他的契機」，並寫了一篇挺韓文，全文整理如下：

「從韓身上看不見官僚習氣，不拐彎抹角，直接而爽朗，所以難免心直口快，但絕對心直無毒，童叟無欺。對人永遠客客氣氣，鞠躬作揖，禮尚往來，不想佔人便宜，亦不想欠人情，別人待我一分好，則自己待他人五分好，甚至十分。

或許是因為這樣的善良，讓他成為獵巫的對象，或許是因為這樣的包容，讓有心人藉機分化。他沒有想到自己的赤誠，會成為弱點，但正因為這樣的質樸才讓人不捨，尤其在面對群狼的圍攻，陷入了十面埋伏」。

韓表現出對後輩的關懷，對賢德的提攜，他知道自己如何走過顛沛的來時路，所以願意鼎力的幫助人。他把這種與人為善的熱忱，體現在北農，在高雄。服務的對象從農漁民，拓展到廣大的市民，尤其對於基層的關心，可謂呵護倍至，你找不到這麼在意庶民生活的人。他擔任市長的時間雖然不長，但他確實讓這座城市發光發熱，真實的改善這座城市的病灶，團隊的努力縱然有少數的唱衰和破壞，也不能抹煞一群無名英雄，為了城市的美好，日夜劬勞，無私付出。

潘姓網友說，可以接受一個人貪污、包庇、圖利、無能而要求他下台，但不接受一個人因為許諾對城市的願景，而被撻伐要求下台，更不苟同一個人因為做的比前任好被要求下台。

不要隨便罵人垃圾，不要隨便罵人草包，人生父母養，有誰希望被人如此鄙夷，如此輕蔑？他不貪不取，卻被罵的狗血淋頭，殊不知，這座城市還有一個苦苦哀求特赦的貪污總統。

韓國瑜如此直白而真性情的人，竟落在這群野狼狐狸中，任他們不斷戲謔、把玩。韓國瑜的政治路蒙受了不白之冤，而唯一能為他討公道的人，是隱沒在人群中，不人云亦云，不隨波逐流，不被圖片誆，有自己的價值判斷，您就是拯救他的貴人。

陳樹菊女士曾經勉勵韓國瑜︰「 做一個無私、無我、無利的領導人」。相信韓國瑜已經全力以赴，克盡職責。幫助韓國瑜，就是幫助這座城市，幫助更多弱勢。

網友發文挺韓。(圖/翻攝自挺韓網友 臉書)

(中時電子報)