日本預計今（21）日正式決定，解除關西2府1縣，包括大阪府、京都府、兵庫縣的緊急事態宣言，不過東京、北海道在內等地區，因為未達解除標準，因此仍維持緊急事態。

日本政府20日傳出，由於大阪、京都、兵庫等地區新冠肺炎新增病例數已達到標準，因此有意提前在21日解除這3個地區的緊急事態宣言。

綜合日本放送協會（NHK）、路透社報導，在今日上午召開會議之後，日本政府的新冠肺炎諮詢委員會已經對大阪、京都、兵庫3地區解除緊急事態宣言的計畫表示支持。相關負責官員今日稍後會向日本眾議院、參議院的指導委員會報告計畫內容，預計晚間日本政府就會做出最終決定。

日本經濟再生擔當大臣西村康稔表在會議上表示，過去7天，大阪、京都、兵庫等3個地區的新冠肺炎新增病例已下降至每10萬人中不到0.5人感染，同時當地也有足夠的醫療照護設施及監控系統，所以政府能夠解除緊急事態宣言。

不過東京都以及鄰近的3個縣，包括神奈川縣、千葉縣、埼玉縣，還有北海道地區，仍將維持緊急狀態。

至今，關西地區平均每10萬人只有0.09人感染，東京地區則有0.59人感染，北海道則是0.69人感染。

受疫情衝擊，日本首相安倍晉三於4月7日發布緊急事態宣言，月初再宣布延長緊急事態至5月底，不過由於各地疫情趨緩，日本已在14日提前解除39縣緊急事態宣言，另外疫情較嚴重的8道府縣，包括首都圈的東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣，關西的大阪府、京都府、兵庫縣，以及北海道仍維持特別警戒區及緊急事態宣言，要求店家暫停營業、民眾避免外出。

(中時電子報)