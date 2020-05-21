車用CMOS影像感測器（CIS）封測廠勝麗（6238）將透過換股方式成為同欣電（6271）全資子公司，每1股勝麗普通股換發1.244股同欣電普通股，公司公告6月10日最後交易日、6月19日下櫃並終止公開發行。

雖然今年車市受新冠肺炎疫情衝擊，但公司看好車用CIS滲透率逐年向上，有助推動營運成長，加上與同欣電強強結盟備獲看好，激勵勝麗近日股價持續走揚，今（21）日續開高勁揚5.59％至170元，登近2個半月高點，早盤維持逾4％漲幅，領漲封測族群。

勝麗2020年首季合併營收6.34億元，季減2.03％、年增1.89％，其中車用營收占比仍逾7成。毛利率29.92％，優於去年第四季28.4％、低於去年同期33.11％。受管理及研發費用增加影響，營益率降至14.59％，為近4年半低點。

不過，受惠匯兌收益帶動業外收益顯著增加，勝麗2020年首季歸屬母公司稅後淨利0.88億元，季增達1.19倍、年減23.77％，每股盈餘（EPS）1.53元，優於去年第四季0.65元、低於去年同期2.31元，雙創近1年高點。

勝麗2020年4月自結合併營收1.9億元，雖月減16.55％、降至近7月低點，仍年增成長達22.91％。在車用占比仍逾7成、配合安控接單量回穩下，累計1～4月合併營收8.24億元，仍年增6.07％，為近4年同期高點。

展望今年，勝麗將致力與CIS國際大廠合作，提早導入新產品量產，擴增經營規模並積極導入製程自動化、進行系統資訊化管理，朝工業4.0智慧管理工廠方針發展。同時，密切注意新冠肺炎疫情、貿易紛爭等地緣衝突及風險，及時採取應對措施降低對營運影響。

勝麗已於12日召開股東常會，通過2019年財報及股利分派案，決議配發每股現金股利約3.07元。投顧法人看好勝麗與同欣電強強結盟效益，維持勝麗「買進」評等、目標價自180元調升至187元。

(時報資訊)