今年的520台股擺脫「魔咒」逆勢上揚，同時獲外資加碼。520後的第一個交易日，台股輪動加速，以個股表現為主。首季獲利年增6成的神達(3706)，早盤股價大漲逾8個百分點。市場消息指出，美國擴大封殺華為，意外讓中國大陸最大、全球第三大伺服器品牌廠浪潮(Inspur)受惠，浪潮伺服器主力代工廠為神達，公司伺服器產品供不應求，成為新一波美國華為禁令下的受惠廠。目前神達在產能部份仍可支應需求，但因東南亞封城與行動管制令仍未完全鬆綁，一些物料仍有缺貨情形。

神達今年伺服器在疫情因素下，營運動能相當好，大陸和美國都有大單。至於車用電子，目前表現較疲弱，可能要等到全球經濟復甦才能看到較強勁的需求。

神達第一季合併營收為86.84億元，年成長率16%，稅前淨利為5.05億元，年成長率60%，每股稅後盈餘0.47元。今年前4月神達營收114.36億元，年增18%。

神達第一季在伺服器與資料中心的出貨與車用電子產品的動能下營收與獲利皆成長，神達4月單月合併營收為27.53億元，較上月減少10%。神達表示，4月業績動能來自於美、中資料中心的成長，以及車用電子與專業平板的需求。不過，因東南亞封城與行動管制令，使原物料供應吃緊，4月無法滿足訂單需求，使營收較3月下滑，5、6月東南亞國家逐漸放寬限制令，原物料的供應雖然較4月好轉，但尚未回到疫情前的順暢。

(時報資訊)