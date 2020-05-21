網友留言。（摘自韓國瑜市長後援會）

罷免高雄市長韓國瑜公投將在6月6日投票，許多挺罷韓的年輕人肯定會出來投票。有一挺韓的年輕朋友分享他去拿紅絲帶時，路上遇上一個老婆婆，老婆婆看到他就抓著手拜託不要罷韓，他稱自己是挺韓。說完後，他可以感受到阿婆的表情變化，令他難以忘懷。

有一網友在粉專《韓國瑜市長後援會》臉書發文表示，冒著雨從小港去國民黨總部領取布條，原本準備騎車回家時突然有一位婆婆緊抓突然緊抓著他的手，跟他說，「年輕人！拜託拜託拜託 6/6別投票，拜託要留住這位好市長，他真的有在做事情 等等之類的話⋯⋯。」

該網友從頭到尾都一直觀察到，阿婆的表情非常緊張，最後他跟阿婆說「我從2018支持至今、且還去擔任監票人員。我是支持的」說完後。婆婆的表情從緊張、傻眼到高興，令他很難忘記。

該網友直言，從未有一位政治人物如此的能讓一般平民如此激動、如此在意， 即使韓的政黨沒人挺、但依舊有很多「民眾」挺韓。該網友最後懇求，「今年6/6拜託各位放下顏色的成見『請勿投票』，請各位閉上眼深思這兩年高雄變了多少改了多少」！

(中時電子報)