昨年12月に撮影したものなのですが、有難いことに21冊目の写真集を出させていただくことになりました。 海が大好きな私ですが久々向かい合うと愛しい気持ちと、私、本当にこんな壮大な海に踏み込めたかなと、不思議とそんな気持ちになります。 いつも助けてもらっているスタッフの方々に、自分の中に眠っていた新しい私を引き出して頂きました。 皆様にご覧いただけたら幸いです。今回はドローン撮影もして頂いたので、この後すぐにアップします。