由於520的諧音是「我愛你」，所以這一日就變成了熱戀情侶相當重要的節日。大陸貝殼找房20日發布《2020婚房消費調查報告》，報告指出，年輕人越來越難接受租房結婚，女性比男性的接受度更低；如果女性婚前購房，對男性有房的要求也會更高；同時，逾半受訪者認為，房產證上要寫上夫妻雙方的姓名。

隨著時代在變，女性賺錢的能力提高，在擇偶上，是否有房就成為一個相當關鍵的考量因素。該報告顯示，「租房結婚」和「無房不婚」的人各占一半，但性別來看，超過6成的男性可接受租房結婚，女性能接受只有44.9％；此外，越年輕的族群，拒絕租房結婚的比例越高，1990年之前的受訪者不能接受租房結婚的比例未逾5成，「95後」受訪者拒絕租房結婚的比例已達到56％。

為了能夠順利成家，報告顯示，大部分的人婚前就準備或未來會購屋，僅有7.5％的人不會因為結婚購屋；以實際來看，男性準備婚房的積極性更強，近5成在婚前已經準備好了婚房，較女性群體高出20個百分點，這在一定程度上也反映出男性群體對於女方以及丈母娘婚前買房「要求」的妥協。

從上述可知，購屋是想婚男主要的壓力來源之一，幸好，大部分女性也願意一起承擔買房壓力。在已購婚房的群體中，47.7％的受訪者表示，男女方共同承擔起了買房的頭期款款及還貸重任；同時，面對高房價，購屋仰賴父母支援的比例相當高，也將成為長期趨勢。

即使成功購屋，房屋歸屬權也要處理。貝殼研究院調研數據顯示，53.2％的受訪者表示不管誰出錢，房產證明上都應當寫上夫妻雙方的名字，且「75後」的意願更為強烈，占比高達72.2％；房產證明上署名夫妻雙方不僅僅是對房屋產權歸屬的界定，更是對維護家庭和諧、減少不確定性糾紛的保障。

值得注意的是，男性在婚前有房，一般不強求女性也要有房，僅有14.8％的人會要求女生也要買一套；假如女方在婚前有房，則對男方也要有房的態度更為強烈，占比達37％，而實際情況是，已經準備婚房的女性受訪者，約48％要求伴侶也必須有房，這一比例顯著增加。在女性看來，婚前有房是檢驗男方家庭經濟實力的重要指標，有房子是未來穩定生活的保障。

由於房屋是女性選擇擇偶對象的重要考量因素，「愛情」的內涵也有所改變。調查數據顯示，男性選擇「沒房但我愛的人」較高，占比達54％；女性選擇「愛我且有房」的比例高達72％；相比之下，女性在現實面前表現得更加「物質」一些，不僅會看中「有房」這一關鍵性要素，而且也很明確地選擇「愛我的人」，而非「我愛的人」，這也許是追尋真正所愛之人太難了。

(旺報 )