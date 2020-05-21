遊客乘坐遊覽車時以梅花座入座。(黃世麒攝)

遊覽車司機定時消毒。(黃世麒攝)

防疫示範旅遊，參與遊客人人戴上口罩。(黃世麒攝)

出發前需量測額溫。(黃世麒攝)

上車前需手部消毒。(黃世麒攝)

中華優質旅遊發展協會舉辦之交通部觀光局人才培訓活動「旅行業經營管理與產品行銷研習班」，為了響應交通部在5月27日啟動的防疫旅遊系列活動，特於5月21日帶領旅行從業人員、導遊、領隊等，74位參訓學員，前往觀音山風景區辦理防疫旅遊教學示範戶外教學活動，為即將到來的防疫旅遊做好教學準備，也讓受訓學員實際演練，防疫旅遊的接待細節。

本次教學示範活動規劃由協辦單位台北城市大學觀光系專業師資群，依照防疫旅遊接待的細項一一設計與仔細安排，從出發前遊覽車的消毒作業，旅客報到時測量體溫，酒精消毒，到搭乘巴士的座位比照高鐵的類梅花座模式安排，43座巴士僅安排20人一車，搭車與活動期間全程需要戴口罩。

景點安排方面，則是走出戶外親近山林，室內場域參觀也挑選有單一出入口管制、每日定時消毒的場館，用餐方面特別請餐廳將原本的10人一桌合菜餐改為個人套餐或是安排自助餐，並在用餐座位安排上，也刻意安排10人一桌只坐5人，以維持適當的社交距離。系主任魏道駿教授表示因為台灣疫情控制得當，政府即將推動防疫旅遊活動，將來旅遊業者只要依照防疫旅遊接待的SOP做好準備，將來接待服務旅客，就可以讓旅客玩的安心又健康。

(中時 )