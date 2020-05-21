晟德（4123）集團21日宣布，子公司玉晟轉投資公司Windtree Therapeutics, Inc.（WTI）正式於美國那斯達克（NASDAQ）掛牌上市，股票代號為WINT。玉晟在此次IPO募資前的持股為11.09%，是WTI公司的第三大股東，並且參與擔任本次IPO募資的錨定投資人之一。

WTI公司已於此次IPO完成超額募集2,000萬美金，加上去年底完成募資2,640萬美金私募，累計已完成4,640萬美金的募資。

WTI為一家專注發展急性肺部及心血管疾病用藥與醫療器材的公司，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，WTI日前也宣布，公司現有用於治療新生兒呼吸窘迫症的合成表面張力素KL4藥物，有機會用於治療新冠肺炎病毒引起的急性呼吸窘迫症的肺功能損傷。目前WTI正積極與政府組織及研究機構合作並準備於中美兩國進行臨床試驗，期待能盡速驗證KL4用於治療肺功能損傷的新冠肺炎病患之療效，為全球防疫貢獻心力。

晟德集團暨玉晟生技董事長林榮錦表示，WTI是全球呼吸道與心血管疾病新創治療的開路先鋒，專注於鎖定醫療上有迫切需求而未被滿足的市場。其核心產品已陸續取得美國FDA如孤兒藥、快速通道資格認定等特殊通行證，顯見其研發成果受到國際的肯定。

WTI目前在急性肺部疾病與心血管疾病方面有三項主要的臨床開發計畫，其中包含適用於急性肺部疾病的AEROSURF以及針對心血管疾病治療的伊司他星（Istaroxime）與羅他夫辛（Rostafuroxin）。

(工商 )