總統蔡英文在520就職大典風光開啟第2任的任期，大陸央視節目《央視熱評》評論稱，蔡英文就職談話對兩岸關係部分著墨不多，卻對一國兩制表達了絕不接受的立場，且仍然未提“九二共識”。這些早在台灣輿論的預料之中，也因此不少人認為是老調重彈，同時更是向外界表明了民進黨當局在下一個4年裡，繼續採取親美抗中的路線。

《央視熱評》稱，蔡認為新冠疫情帶來的改變是挑戰也是「機會」；但民進黨政府一直以來企圖「以疫謀獨」，不免讓人懷疑口中講的「機會」是什麼？蔡英文未提未提到「九二共識」，兩岸間的根本性問題仍無法解決，未來能拿什麼去創造和平與安全的機會？沒有一個和平發展的兩岸關係，蔡英文又打算怎樣完成台灣人民交付給她的責任？

《央視熱評》指，4年前蔡英文第一任期的那份就職演說被大陸視為「沒有完成的答卷」，今天這份則更加不及格。民進黨政府堅持不承認體現「九二共識」，就是在單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎。他們四年來一直在為台獨尋找機會、創造機會，卻一再地切斷台灣民眾赴大陸尋找更美好生活的機會。

(中時 )