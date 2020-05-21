新冠肺炎疫情影響下，從區域性逐漸轉為全球性危機，新光保全指出，應該部署的是平日自身風險抵抗力儲備與不斷強化，在這次防疫過程中，台灣企業的品管與治理，展現出不同於其他國家的獨特性與產業實力，企業已面臨「生存」戰，呼籲企業「超前部署」轉型，無論衝擊災禍從何而來，皆能凜然不懼！

新光保全指出，保全從駐衛人員的警衛角色，擴大為保護企業的無形資產，再由被動的執行保護轉變成事先預估問題以防損失，當中包括了人力、財產、資訊、形象等。在安全管理上，首先必須先建立企業內部與外部正確的安全防衛措施，如智慧影像監視系統，入侵與門禁管制、消防安全應變規劃等都扮演重要功能，利用高科技的中央保全管制作業系統，能同時監控人身安全、火災和入侵，形成完整服務概念。

國內最近火災事故頻繁，不論發生於公共娛樂場所或是住宅，都引起社會大眾對於火災的不安與重視，火警往往又快又急，分秒必爭，提前預知的火災警報器扮演很重要角色，只是很多老舊公寓或透天厝民眾仍沒裝火災警報器意識。

新光保全呼籲，事前預防加事後保障，系統保全加火災感知器，擁有24小時不間斷的火災預警以及火災竊盜加值責任險，提供財務上的保障，同時提醒民眾隨時注意用火安全，以免憾事發生。

除了生命資產安全，資訊安全也將是未來企業營運的重要課題，近日台灣中油公司驚傳遭勒索病毒攻擊，造成全台加油站捷利卡及中油PAY支付全面停擺，消費者僅能使用現金及信用卡付費。此事件除立即造成營業作業不便外，也造成作業時間加長，後續系統修復、補償等損失更是尚待估計。

值得一提的是，新冠肺炎疫情影響，企業採取居家辦公日漸成為趨勢，當務之急是檢查並增強員工在遠端存取企業資料時的安全性，包括正視網路環境安全問題、強化個人設備資安監控、提升外在設備資料保護、遠距工作平台機密保護、審視並加強電子郵件或工作應用程式等遠端資料的登入安全。

(中時 )