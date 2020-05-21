金士頓Kingston旗下電競品牌，HyperX今日宣布推出具備7.1虛擬環繞音效的Cloud Stinger Core 7.1以及Cloud Stinger Core Wireless 7.1兩款遊戲耳機。HyperX Cloud Stinger電競耳機系列以通透的音效、輕量化的設計和可靠耐用的結構而廣受玩家肯定。喜愛逼真遊戲音效的使用者們，如今可選擇Cloud Stinger Core 7.1或Cloud Stinger Core Wireless 7.1有線/無線耳機，透過HyperX NGENUITY軟體啟動虛擬7.1環繞音效，享受身歷其境的聲音體驗。

Cloud Stinger Core + 7.1 Surround Sound – HyperX Wired Gaming Headset(影片來源/youtube/HyperX)

HyperX表示：「我們很高興能在高性價比的Cloud Stinger系列耳機中，為玩家們帶來兩款具備虛擬7.1環繞音效的新選擇。無論是日常娛樂或居家辦公，玩家們皆能以實惠的價格在Cloud Stinger系列找到適合自己且舒適優質的遊戲耳機。」

Cloud Stinger Core 7.1遊戲耳機和Cloud Stinger Core Wireless 7.1無線遊戲耳機採用40mm指向性驅動單體，同時具備虛擬環繞音效，讓使用者能感受音質清晰的沉浸式遊戲體驗。此兩款耳機皆採用可調式鋼芯頭戴，同時將重量維持在245克，即使在長時間配戴情況下，仍能保有耳機的輕量舒適和耐用性。玩家還可藉由音量滾輪和可旋轉切換靜音的降造麥克風等設計，依據遊戲環境輕鬆地調整使用模式，增加便利性。

此外，Cloud Stinger Core Wireless 7.1無線遊戲耳機更採用2.4Ghz無線傳輸技術，以及長達17小時的高續航力電池，讓喜愛無線拘束的玩家們能以實惠的價格享受絕佳的遊戲體驗。隨著Cloud Stinger Core 7.1的推出，Cloud Stinger系列產品線也更加完備。不論是有線、無線、立體聲或7.1音效等規格，都能讓PC、PlayStation、Xbox等平台玩家享受到兼具效能和性價比的遊戲耳機，如欲瞭解更多資訊，請至HyperX官網。

●售價與經銷商

Cloud Stinger Core 7.1於今日在HyperX各大通路正式開賣；Cloud Stinger Core Wireless 7.1即日起至5月27日於PChome 24hr獨家販售，建議售價分別為NTD1,490與NTD1,990。

●關於HyperX

HyperX為Kingston金士頓旗下電競品牌，專為遊戲玩家和PC組裝玩家提供高效能產品。16年來HyperX致力於研發高效能記憶體、固態硬碟、耳機、鍵盤、滑鼠、滑鼠墊和隨身碟等電競周邊產品。所有的產品都經過HyperX實驗室嚴格測試，不論是產品舒適度、造型設計、性能和耐用度皆名列前茅，獲得全球多個獎項肯定，銷量更是屢獲佳績，分別創下六千五百萬支記憶體、一千萬支耳機和一百萬支鍵盤的輝煌紀錄，讓HyperX成為遊戲玩家、科技愛好者和超頻玩家心中首選的專業電競品牌。

秉持著We’re All Gamers的核心價值，HyperX相信：不論技術如何、不論玩哪一種遊戲，HyperX全系列產品線都能協助玩家提升遊戲體驗，讓每個玩家都能融入遊戲世界，充分享受遊戲的樂趣。

(科技)