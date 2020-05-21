美國生物技術公司Moderna日前公布疫苗數據傳出捷報，不過後來隨即有專家對報告提出質疑，造成Moderna股價大跌，對此，該公司董事長Noubar Afeyan親上火線回應，表明公司很認真看待每一件事，並不會發表與現實不符的數據來欺騙大家。

Moderna在發表報告後，隨即遭到質疑，知名外媒STAT News在採訪多位專家後報導，指出Moderna疫苗報告有三項疑點，包括數據太少、合作夥伴過於安靜以及實驗進程未明，消息一出也造成Moderna股價周二重挫。

不過，Moderna董事長Noubar Afeyan於昨(20日)親上火線釋疑，據CNBC報導，Afeyan表示，公司公布了現有的數據範圍，我們很認真看待我們在做的事情，我們也不會發布任何與現實不符的數據。

Afeyan提到，部分專家去推測數據以外的東西，但我們希望大家可以聚焦於公司所公布的結果，而不是一份報告各自解讀。

本月初，Moderna宣布與美國政府一起完成潛在疫苗的第一階段人體試驗，並將開始第二階段，預計7月進行第三期試驗，如果發現疫苗有效且安全，則可能在2021年初進入市場。

(中時電子報)