美強化禁令追殺華為，供應鏈遭殃，美強化禁令追殺華為，供應鏈遭殃，PA三雄穩懋（3105）、宏捷科（8086）及全新（2455）遭外資看壞，近日股價黯淡。穩懋董事長陳進財表示，目前第二、三季沒有影響，惟待禁令內容定義等細節釐清後才會明朗；法人表示，因5G手機需求總量不變，而大陸地區5G基建如火如荼，供應鏈並不悲觀，如宏捷科（8086）年底前不受影響。

陳進財表示，新禁令對公司確切影響現在還看不到，但至少第二季、甚至第三季都沒有影響，目前訂單能見度約4個月。針對美國所公布的內容，特別是定義部分等細節，公司也正在釐清。對於市場說法無法置評，不過，他也維持對手機產業中長期的「大水庫」理論，指出需求總量不變，只是重分配的問題。

業者坦言，短期衝擊無法避免，但長期來看，也更確定「去美化」將更為積極，對台廠相關供應鏈來說，如上游磊晶廠全新等，仍是受惠機會較大；最壞的狀況是華為就此卡住，但國產化的目標下，市場需求量跑到Oppo、vivo及小米等，今年5G手機估值仍在1.7～2.25億支左右，因總量不變，只要仍為供應鏈的一環，就不怕吃不到5G手機的市場份額。

法人指出，美國擬擴大圍堵華為對宏捷科來說，目前為止完全沒影響，且到今年底前也不會受到任何影響，不過，明年後將如何現在則很難評估；但由現階段大陸地區的5G基礎建設仍按計劃加速推動，並未受任何影響來推估，宏捷科第二季有機會比首季好，第三季則有望達高峰。

(工商 )