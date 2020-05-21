大同6月30日召開股東會，全面改選6席董事、3席獨董，大同昨(20)日董事會雖將公司派及市場派雙方提名董事及獨董都列入候選人名單，大同質疑今年提名與提案的股東，涉有國安問題及非法陸資問題，直指大陸龍峰企業負責人任國龍非法投資大同，已涉有國安問題。

市場派原本預期，大同再度找熟悉股東會議事規則的律師陳錦璇操盤，昨日董事會刷掉所有市場派提名董事及獨董名單人選，全面否決市場派向股東會提出五項議案。沒想到，市場派董事及獨董提名人選全數列入今年候選人名單，五個提案也通過二個。

大同今日凌晨12點發新聞稿表示，大同依現有資料，雖高度懷疑今年提名與提案之股東，疑涉國安問題及非法陸資問題，董事會也特別慎重就法令遵循、公司治理、社會公益等多面向進行審慎而廣泛之討論，最終考慮主管機關尚未裁定非法陸資之前提下，雖有高度非法陸資疑慮之股東提案及提名，決定依現有公司法規範及相關規則，審核通過後送請股東常會討論與選舉，以符相關法令之規定。因改選結果將對公司未來營運與發展有重大不可回復之影響。懇請主管機關盡速釐清非法陸資，以維護國安與保護擁有合法股東權之股東權益。

大同定調將台商鄭文逸是任國龍投資大同的引路人，陸資非法投資大同屬於國安問題，並將任國龍滲透台灣經濟，製作為關係表，希望喚起投資者支持大同，政府機構能趕在股東會前查清有陸資疑慮的股權，藉此保住大同經營權。

(工商 )