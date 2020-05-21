這波疫情重創農產品銷售，很多農民辛苦栽種的作物無銷售管道，消費者也擔心自己買到或吃到的農產品是否安全安心。有鑑於此，經濟部智慧城鄉生活應用補助計畫-台中市地方創新「農業供應鏈價創暨產銷數位服務創新計劃」，針對農產品銷售困境、串聯四家廠商跨業整合農產品供應鏈，開創農業新價值鏈，搶攻宅經濟商機。

包括玉美生技、健豪印刷、富鴻網、國興資訊四家廠商，聯合將農產上中下游供應鏈「產、銷、儲、運」串聯，開創跨行業整合的供應鏈合作夥伴關係，藉此幫助農民提升農產品流通價值，消費者不用出門、只要上網動動手指，就能把台中在地農產品送到家。

為讓消費者體驗此計畫，台灣楓康超市與台中市農業局攜手合作，5月22日早上10點至下午5點於楓康超市中科店舉辦「疫情快閃、愛+1農產品展售會」，幫助大台中地區特色作物農友創造另外一個多元通路，同時呈現農產品各項栽培安全資訊。當日活動現場只要加入會員體驗線上購物，就可獲得實用防疫贈品，前20名消費購物者也可獲得蝴蝶蘭一盆。

(工商 )