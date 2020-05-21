華固(2548)去年買入新莊廠辦案近4000坪的工業用地，今早舉行開工動土典禮，董事長鍾榮昌指出，這筆土地樓地板面積達2.1萬坪，對廠辦來說是很大規模的一塊土地，將興建地上12層樓、地下2樓的高級綠建築及智慧建築，輔大附近交通方便，希望新創產業在這裡都可以深耕。他也特別感謝新北市政府招商一條龍政策，由於高效率才能在去年買地今日就開工。

新北市市長侯友宜表示，上任以來積極推動各項招商政策，包括「新北市工業區立體化方案」，以提升「容積率」方式強化產業用地使用效率，解決廠辦缺地議題。華固建設配合新北市府的招商一條龍政策，並申請「新北市工業區立體化方案」通過，盼讓寸土寸金的新北土地能夠發揮更大價值，迎接更多在地廠家升級，與更多外商或台商到此地投資。

華固建設去年買進入新莊區建國段土地，今早舉辦動土典禮，新北市長候友宣及華固建設鍾榮昌並事長共同蒞臨，將興建地上12層、地下2層的廠辦大樓，預計將在111年4月完工。並配合立體化政策捐贈1樓空問給市府社會局，設置公共托育服務，不僅投資新北創造更多就業機會，也兼領社會公益。

鍾榮昌說，新北市優質工業土地稀少，去年買進的新莊區建國段土地，計劃將興建地上12層、地下2層的廠辦大樓，總面積約2萬1175坪，將引入電子、通訊及網路IC等高科技產業進駐，預估全案可帶動930個工作機會。此外，本案配合立體化與市府推動公托政策，捐贈124坪公托空間及新台幣750萬元的室內裝修費用，將來也可提供於本案上班的員工安心托育環境。

(時報資訊)