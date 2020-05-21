為因應空污改善以及加強監測企業偷排汙染物的力道，環保屬於全台8300點環境品質感測器，今(21)日環署表示初期成效尚佳，將持續觀察檢討。

立法院社福及衛環委員會今日就「環境品質感測物聯網發展情形」邀請環保署於立法院進行專題報告，環保署長張子敬表示，參考國外案例及台灣特性，考量污染特症、交通流量及人口密度，選定工業、交通、社區及輔助感測等場域特性，提供環境智慧執法應用，截至今年4月，全台環境品質感測器分布於6都10縣市，全台共計有8300點，當中有105個工業區及科學園區，監控共6萬多家列管工廠。

目前成果，累積自2020年4月稽查處分共209件，裁處罰鍰約7002萬，追繳空污費約4億元，預計在2020年底完成1萬200點空污感測器佈建目標，完備台灣空品感測物聯網，加強環境稽查。

張子敬指出，感測器提供微環境空氣污染變化趨勢，用於污染排放鑑別及稽查，數據會統一傳回環保署透過人工智慧與大數據分析，提供地方環保局如高污染濃度通報、污染潛勢區域分析及在WOT網站做即時查詢等。

民進黨立委蘇巧慧表示，設置微型監測器應該要納入更多民眾參與，環保署說空品有改善，但很多民眾還是無感，民眾若能自行決定設置感測器的場域，就能了解是民眾自身感知偏差還是真有其事。

張子敬說，監測器的申請與設置條件會再討論，然而微星感測器的目的是強化稽查力道，但精準度仍不及監測站。

(中時 )