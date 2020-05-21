朋億(6613)今天召開股東常會，會中承認2019年度營業報告書、財務報表等各項討論事項，以及2019年盈餘分配案，決議配發每股10元現金股利，股利配發率達68％，以5/20收盤價格147.50元計算，現金殖利率6.80％。

朋億2019年合併營收44.06億元、稅後淨利4.97億元，每股盈餘14.65元，近年積極提升自身技術實力並優化營運體質，隨著大陸半導體產業持續推動自製率提升、台灣半導體產業蓬勃發展等，2019年陸續取得大陸重要半導體訂單並挹注營收認列，再加上部分小型專案與擴充設備的訂單挹注，帶動2019年整體毛利率、營業利益率分別提升至24％、15％。

2020年朋億除深化半導體代工、記憶體等產業訂單基礎，亦持續拓展5G、Micro LED、第三代半導體等領域大廠接單機會，雖然受疫情干擾，前4月整體在手訂單表現仍較去年同期成長10％以上。

另外，公司的剝離廢液再生系統、廢水零排放系統回收、中水回收系統、海水淡化系統等環保綠能業務，隨著全球半導體產業在製程廢棄物回收與處理的重視程度與日俱增，也希望在半導體大廠間爭取商機。

(時報資訊)