預計需求增加，基本金屬期貨全漲，LME鎳價回升到每公噸1.25萬美元高檔；隨著本月鎳價震盪回升，原料成本增加，預計上游不鏽鋼價格有機會續漲。

最大金屬消費國中國即將於周末舉行兩會，市場預料將承諾增加基礎設施支出，且全球經濟正在復甦當中，帶動LME期鎳周三漲到每公噸12667美元，當日大漲214美元。

上月LME鎳價止跌反彈，站回每公噸1.2萬美元之上。隨著主要原料價格止跌，大陸及印尼鋼廠已陸續調升不鏽鋼價，台灣不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)5月盤價同步止跌反彈，內外銷同步調漲也是半年來首見。

燁聯調漲5月盤價，內銷熱冷軋不鏽鋼產品每公噸漲2000元，外銷則視地區每噸大漲60~80美元。唐榮(2035)5月盤價也同步漲價。

先前受新冠肺炎疫情擴散影響短期需求，且不鏽鋼主要原料鎳價走低，燁聯4月內外銷盤價開低，主力商品內銷300系熱冷軋不鏽鋼產品每公噸各下調2000元，外銷熱冷軋產品也視地區降每公噸50~80美元。

隨著鎳價本月續揚，6月不鏽鋼價亦可望續漲，若成功漲價，將是連續第二個月開高盤，有機會逐步收復今年來的失土。

回顧第一季，LME鎳價走跌，不鏽鋼價1月大致平盤，2月轉為開低盤，燁聯主力產品300系熱冷軋不鏽鋼產品2月每公噸各下調1500元，外銷每公噸下調30美元。3月則為平盤。

(時報資訊)