警方將曾男等不法集團，依刑法詐欺罪嫌及組織犯罪防制條例，移送雲林地方檢察署偵辦。（警方提供／陳世宗台中傳真）

警方在現場查獲詐欺用電腦、行動電話、隨身碟及上班考核表等贓證物。（警方提供／陳世宗台中傳真）

23歲的曾姓男子，利用新冠肺炎期間民眾宅在家裡，竟組詐騙集團以美女照片為幌子，透過愛情公寓行騙宅男投資「博弈」等，趁機大撈「新冠財」，其中曾男因與弟弟感情不睦連弟弟也行騙；警方於日前將該集團曾嫌等4人逮捕到案，被害男子高達400多人。全案依刑法詐欺罪嫌及組織犯罪防制條例，移送雲林地方檢察署偵辦。

警方調查，曾男組愛情公寓投資詐騙機房犯罪手法，成員先在網路上取得美女照片，再透過「WeDate」、「BeeTalk」、「Instagram」、「Telegram」及「Line」等網路社群及通訊程式註冊虛偽帳號，誘使不特定網友傳訊聊天；俟取得信任後，再假藉投資虛偽博奕網站為名義，多次誘騙被害人購買遊戲點數或轉帳匯款至指定金融帳戶，以賺取不法獲利。

警方獲報後，由刑事局偵查第6大隊第4隊，會同雲林縣警察局虎尾分局多日偵查及蒐證，鎖定該詐欺集團機房位置後，為避免機房再度遷移難以追查，檢察官指揮警於日前發動搜索拘提行動；將集團曾嫌等4名共犯查緝到案，並查獲詐欺用電腦、行動電話、隨身碟及上班考核表等贓證物。

警方表示，該不法集團疑似專門行騙的詐騙集團，於全省各地不斷轉移陣地，於今年4月間才轉移到雲林縣斗南鎮，經警方從電腦、手機資料查詢，被害人高達400多人，每人受騙約上萬元到1、20萬元，全案依刑法詐欺罪嫌及組織犯罪防制條例，移送雲林地方檢察署偵辦。

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警方呼籲，現在正值新型冠狀病毒防疫期間，許多年輕男女都宅在家裡辦公或把玩網路遊戲，頻繁地接觸網路，有詐騙集團搶搭宅經濟風潮，便利用各種網路交友聊天程式結合「投資理財」話題行騙，民眾務必要多加注意小心防範。

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(中時 )