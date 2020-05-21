台灣高鐵公司今日召開股東常會，面對近期確診人數多日掛零，高鐵董事長江耀宗表示，台灣高鐵已經做好準備，疫情過後將推出多項優惠產品及旅遊行程，並透過各項行銷策略，有效提升運量及營運成果。

台灣高鐵去年運量與營收雙雙創下歷史新高，今日股東會預計將通過108年度營業報告書及財務報表承認案、108年盈餘分派承認案。108年度盈餘分派將配發每股現金股利1.2101元，並預計完成第9屆董事選舉，下午召開第9屆第一次董事會。

江耀宗說，新冠肺炎對交通運輸業造成空前的衝擊，政府積極「超前部署」讓台灣防疫深獲國際推崇，而高鐵全體同仁更全力以赴、兢兢業業，投入各項防疫工作，為旅客打造安全、安心的乘車環境，每日載運數以萬計的旅客往來南北，維繫台灣社會、經濟的必要運作。

根據高鐵公司108年年報，台灣高鐵在108年度之春節、清明及中秋連續假期，單日運量旅次刷新記錄，最高達單日31.8萬人次(108年9月15日，中秋節收假日)，顯示高鐵已經成為台灣西部走廊城際旅客運輸之大動脈，大幅改變民眾交通運輸習慣、生活型態與城鄉差距。

江耀宗特別感謝股東繼續給予台灣高鐵公司支持與指教，公司將持續為追求股東、員工、環境與社會之永續發展，並為其創造最大的價值而努力。 並強調，未來仍將持續落實「成為引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景，繼續為提供旅客優質服務、滿意的旅程體驗以及善盡社會責任而努力。

(中時 )