離譜！高雄市警岡山分局1名魏姓警員，為增加自己偷偷兼職的直銷事業下游，竟藉職務之便使用民眾個資，以增加私下兼差的直銷業績人數。據了解，魏員透過受理民眾報案時所填寫個資料，偷偷複印後，直接黏貼在直銷公司的申請表上，以增加自己下游人頭數。全案經高雄高等分院審決後，判定魏員違反個人資料保護法，裁定有期徒2年4個月。

魏員前後任職鼓山分局、岡山分局赤崁派出所、彌陀分駐所員警，估計個資被盜竊人數約10人。

魏員利用民眾前來警局報案時，趁機在他們填寫個人資料後，順藤摸瓜將資料複印下來，將身分證、健保卡等影本貼在自己兼職的直銷申請表，還填寫他們的地址、電話造假進貨申請。

4年之後，1名被害人發現為何竟會收到國稅局寄送的進貨申請單才趕緊報警處理，魏員的竊盜惡行才因此東窗事發。

魏員聲稱自己與被害人不熟悉，但經由調查後發現，申請人地址至少有8人是魏員或他的親人地址，填寫的聯絡電話也為魏員本人，證實不可採信。全案判定魏員利用職務之便，涉嫌盜用當事人個資，申請加入直銷公司變成他的人頭下線，已違反個人資料保護法，判處有期徒刑2年4個月。

(中時電子報)