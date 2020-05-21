美陸科技戰角力不斷升級，在上周川普政府加碼祭出華為禁令下，台積電可能無法繼續供貨給華為，也讓華為面臨「斷貨」危機。陸媒報導，華為已提前向台積電、中芯國際緊急追加大量訂單，預計到今年底晶片供應都不會短缺。

大陸集成電路專業媒體「集微網」指出，儘管美國擴大封殺華為，但美國商務部仍允許5月15日前生產的華為產品，不受新規定限制，而這批產品必須在9月14日前完成出口、中轉貿易或交付等作業。

有消息人士透露，華為已未雨綢繆提前向台積電、中芯等供應商大量下單包括5奈米、7奈米等晶片訂單，這些訂單按製程不同，交貨時間約2.5到4個月左右，預期在9月14日前完成出貨，可望維持華為1季的產品銷售，因此華為到今年底都不會發生斷貨危機。

工商時報報導，以賽亞研究（Isaiah Research）最新供應鏈調查發現，華為確實對台積電下急單，但因台積電7奈米產能已滿載，華為海思鎖定5奈米、12奈米製程產品，總值約4億美元（約台幣120億元），台積電預計6月開始投產，趕在9月中前全數出貨。

華為海思半導體目前下單台積電的製程分別為5、7與12奈米，前二者為智慧手機所需晶片，5奈米有麒麟1020晶片，7奈米有麒麟980、810、820、985、990與990 5G；至於12奈米晶片則以5G基地台需求為主。

(中時電子報)