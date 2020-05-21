娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！周星馳妙回收入，羅志祥懺情毀諾言，隋棠衰捲白富美，她給尪戴綠帽又氣死婆婆！中時電子報娛樂為您追下去～

名利雙收的周星馳，在演藝圈是富豪級人物，曾跟商界富豪馬雲有過「王見王」的機會，兩人在一場發表會上同台，周星馳說自己總夢想跟馬雲見一面，理由是希望像馬總一樣成功，主持人笑說是像他一樣日賺191億嗎？這時馬雲見縫插針，大放霸氣問了星爺：「那你呢？」，而這自帶尷尬不好說的難題，周星馳竟然接得輕鬆，笑回：「我跟馬總之間，只差了個阿里巴巴」，逗樂全場實在絕妙！

羅志祥突在各社群貼出7千字長文，曝光9年戀情點滴，其中，周揚青曾為了男友心願交出「第一次」，而羅志祥誓言牽手守護，最終食言毀諾。

宥勝自爆曾與一位「白富美」交往，3個月內就論及婚嫁，外界頻猜「白富美」身分，曾與他合作《犀利人妻》的隋棠衰中槍，不堪其擾的隋棠20日晚間也發文澄清，公開喊話「王宥勝話清楚喔，別讓Tony哥不開心」，貼文並置頂。

由金喜愛、朴海俊、韓素希主演的韓劇《夫妻的世界》，改編自BBC電視劇《福斯特醫生》，故事描述一對看似相愛的夫妻因背叛而將愛情切斷後，陷入漩渦的故事，劇情高潮迭起，狂灑狗血不手軟，上周播出大結局更打破《SKY Castle》(台譯：天空之城)最後一集收視23.7％，締造有線台電視劇最高收視紀錄。而大陸女星白靜的一生就宛如駭人版《夫妻的世界》，給丈夫戴綠帽又氣死婆婆的她，最終落了個比渣男「李泰奧」還驚心的結局。

(中時電子報)