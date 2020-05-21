台灣之星延續一貫用心以行動通訊力挺小老闆拼生意的初衷，同時幫助他們提前部署5G時代多門號的規模經濟，今日正式宣布擴大企業客戶專屬優惠，凡持他業近三個月內月租$388至$999的電信帳單，憑統編攜碼申辦10門以上，即可享「多門號攜碼保證省」優惠，月租最低只要他業5折。

除此之外，一人以上公司憑統編以公司名義申辦，超低月租$88起，或依需求申辦「吃到飽」、「隨你講」或「吃很飽」資費方案，享月租終身最低8折優惠；對於有客製化需求的企業可選擇至台灣之星官方網站填寫公司資訊與需求或致電「小老闆省錢專線：0908-980168 (就幫您 一路發)」，由專人提供多門號客製化優惠。

不僅如此，凡申辦4G資費方案，原月租$599起，還可在5G開台後享最長全約期「免費5G升級體驗」，免換卡不加價，升級／領機時間自由定，無需貿然更換可預見必將高於4G的5G資費，先體驗再視需求採用，降低導入成本，幫助提升競爭力，打造企業智慧化戰力。

新冠肺炎帶來的商業影響以及5G初期導入成本高，在營運效益還未能顯現之際，電信市場多將目光放在政府單位或大型企業，對此台灣之星觀察到全台企業數占比9成以上的中小企業，在5G將至的機會前，不僅沒有大公司的豐厚資源，更受限規模無法享有同等優惠。

台灣之星行銷事業部資深副總朱曉幸表示，中小企業是台灣經濟發展的中堅力量，面對新冠肺炎疫情肆虐，小老闆們不僅營運艱困，財務上更多是苦不堪言，遑論對於提前規劃5G導入心有餘而力不足。

處在疫情挑戰與5G機會共存的關鍵時刻，朱曉幸表示，台灣之星做為電信市場的『小老闆』，最能體會中小企業更甚微型企業小老闆們規模小、資源少的不易，因此在5G來臨前夕，我們秉持一貫同理心力挺他們拼生意，不讓企業優惠只聚焦在政府單位與大規模公司的需求，期盼透過一己之力拋磚引玉，讓新一代行動通訊技術成為各規模企業發展的巨大助力。

(中時 )