黃景瑜、迪麗熱巴主演的都會職場愛情劇《幸福，觸手可及！》已於愛奇藝台灣站全網獨播，劇中迪麗熱巴飾演的周放，穿著親自設計的婚紗與未婚夫幸福拍攝婚紗照，突出現的小三揭穿渣男未婚夫出軌多年。周放憤而離開，意外遭騎重機的宋凜（黃景瑜飾演）撞上發生事故，狹路相逢的兩人也將在事業職場上競爭交鋒。迪麗熱巴婚紗造型絕美，開播即被熱讚：「身材比例完全凸顯，太美太仙了」、「女神美貌呈現的淋漓盡致」。

迪麗熱巴飾演服裝設計師。（愛奇藝台灣站提供）

劇中周放與初識的宋凜在酒吧互訴心事、相互取暖，被渣男劈腿的周放喝得爛醉，宋凜只好將她帶去飯店照顧，卻在洗澡時遭醉鬼周放闖入，完全不顧旁人地抓著馬桶嘔吐、還用臉蹭著玻璃與全裸的宋凜一線之隔。網友們對此福利非常讚賞：「黃景瑜的身材真好，搭配熱巴穿婚紗在浴室嘔吐畫風太奇特，但兩人顏值太搭了！」

迪麗熱巴醉酒擅闖黃景瑜裸身洗澡。（愛奇藝台灣站提供）

黃景瑜洗澡遭迪麗熱巴闖入。（愛奇藝台灣站提供）

此劇並非常見的男強女弱套路，宋凜白手起家，開拓出私人定制服飾商業模式；周放遭男友背叛、公司被他捲款而逃，一無所有的她逆境中成長，最終披荊斬棘擁有自己的定製品牌，強強交鋒的戀愛從兩人微博可見端倪。迪麗熱巴：「唯有熱愛，不負韶華，為之全力以赴，才能成為更優秀的人。愈挫愈勇的獨立設計師周放來啦。」黃景瑜也隔空撒糖對迪麗熱巴喊：「從今以後，你好好保護你的夢想，我來保護你。」

520撒糖迪麗熱巴霸氣吻黃景瑜「情不自禁」。（愛奇藝台灣站提供）

黃景瑜與迪麗熱巴職場愛情強強交鋒。（愛奇藝台灣站提供）

張馨予俐落短髮為迪麗熱巴爆打出手。（愛奇藝台灣站提供）

張馨予飾演迪麗熱巴閨密秦清也是看點十足，初登場便雷厲風行幫情場失意的周放爆打、砲轟出軌渣男，又出動人脈幫職場失意的周放介紹律師，鼓勵她重振士氣，可以說是周放最信賴也是最牢固的情感靠山。張馨予在過去的螢幕作品中多是柔美形象，此次通過秦清這一角色突破以往，頂著超短髮搭配幹練男友風穿搭，張馨予也相當自信要觀眾：「相信我，絕對與眾不同！」

(中時 )