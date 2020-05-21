荷蘭農業部19日表示，國內傳出一起養貂場員工被貂感染新冠肺炎案例，是荷蘭第一件通報的動物傳染給人的病例。

荷蘭南部荷蘭北布拉班特省（North Brabant）的大城愛因霍芬（Eindhoven）東部有兩座養殖場，新冠肺炎病毒便是在其中之一所飼養的哺乳動物「貂」身上被發現，而該養殖場的貂毛皮利潤可觀，每年可帶來不少進帳，卻在今年4月底傳出有飼養的貂染疫而遭當局封鎖。

荷蘭農業部長史考登（Carola Schouten）表示，研究人員將在染疫的貂中與受感染員工的新冠肺炎基因做對比，並將以此繪製追蹤病毒突變的「系譜樹」（family tree）。

史考登在致函國會議員時表示：「經調查可斷定，染疫的養貂場員工確實極有可能是被貂感染了病毒」。同時，他也提到，養貂場外的空氣和土壤採樣中未發現病毒，因此民眾對於動物傳人的可能不必過度擔心。

另外，政府表示兩座養殖場中的一座曾在上週發現有3隻野貓感染了新冠肺炎病毒，有關當局目前正在研究野貓在兩座染疫的養貂場之間散播病毒的可能性。史考登表示，荷蘭將加強控管措施，所有養貂場都必須實施檢測，並禁止所有染疫的養貂場對外開放參觀。

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(中時電子報)