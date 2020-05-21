女子宋慧喬與她的丈夫王安石共組「建富」集團，對外打著與與腎臟名醫江守山合作提供月子餐，並在廈門經營做月子中心的名義，以年利率12到24％的保證獲利進行吸金，總共吸金超過1.5億元後落跑，台北地檢署21日依違反《銀行法》將宋慧喬夫婦等6人起訴，並對宋慧喬、王安石及葉姓業務發布通緝。

檢方調查，宋慧喬及王安石都是這2人開始吸金後正式向戶政機關更改的名字；宋等人成立的建富集團從2014年到2018年間，對外宣稱團購不動產，鼓吹投資人能借款籌措斡旋金，享有24％年息的獲利。

接著又透過舉行投資說明會，向投資人宣稱建富投資不動產，未來前景大好，招攬投資人入股公司，並享有12％的獲利。

此外，宋慧喬夫婦更打著與腎臟名醫江守山合作的名義，向民眾誆稱要在大陸廈門買地蓋醫院，經營月子中心，向民眾吸金。但是宋慧喬夫婦開出的獲利條件太高，金流「入不敷出」，宋慧喬夫婦及葉姓業務在事發前落跑到大陸。

檢方偵查時傳喚江守山作證，江證稱認識宋慧喬夫婦，雙方有過接觸，但是從來沒有合作過。檢方認定宋慧喬夫婦違法吸金事證明確，將宋慧喬夫婦及宋的廖姓婆婆等6人起訴，並對宋等3人發布通緝。

(中時 )