天氣漸漸進入炎夏，許多女生都會穿上輕薄衣衫。日前有一名女網友目擊有位妙齡馬尾妹，穿著極短熱褲露出半個屁股蛋逛賣場，搭手扶梯時，後方一名阿伯目不轉睛盯著看，網友看到照片竟歪樓稱讚阿伯是：「真男人」。

原po日前在「爆廢公社」分享1張在阿伯盯看馬尾妹屁股蛋的有趣照片，圖中阿伯手中提象印用具搭手扶梯，前方站著一對情侶，女孩綁著長馬尾，上身穿小可愛，下身是超短的運動褲，爆出半個屁股蛋，令人看了十分害羞。

原PO描述當時的情形說，她本來打算站在馬尾妹正背後，拍下這幕美麗畫面，沒想到手腳更快的阿伯搶先一步，刻意上前「卡位」，直接馬尾妹的後方欣賞美景。

照片上網後立即吸引超過6千人朝聖「屁股蛋很美」、「身材真的不錯」、「她忘記穿上衣褲出門嗎」、「這女生的屁股是真的很好看」、「泳衣還是安全褲阿」、「現在的年輕人齁......真棒」、「Booty shorts，歐美超流行這褲子的！」

還有人認為阿伯偷瞄正妹是出自男人本性，並打趣留言：「換是我也會看」、「天熱就是要吃冰淇淋」、「「謝謝妳拍這張照片，讓我也能看到」、「會看才是真男人」、「前方女生都穿成這樣了，身為男人你不看嗎？」

(中時電子報)