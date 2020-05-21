洛杉基臉書。

昨天是總統蔡英文的第二任期就職典禮，而蔡政府近來將推動「修憲委員會」，讓外界擔憂是否將成為影響兩岸關係的最後一根稻草，對此，自由作家洛杉基分析，今年年底的美國總統大選恐成為最關鍵的因素。

洛杉基在臉書上指出，如果川普沒有辦法在今年的大選中連任，那麼蔡英文就只有一年的時間可以修憲，這麼點時間恐怕只夠她在一些枝微末節的地方刪刪減減，「呼嚨獨派及天然獨」，對於實質的兩岸關係便不會有真正的影響。

但若川普順利連任，那麼蔡英文就有了靠山，剩下的三年恐怕會大刀闊斧，一口氣完成「法理台獨」的作業；洛杉基指出，蔡英文能夠如此蠻幹，靠的就是同樣仇中的川普政府，未來大陸兩會也會用修憲來完成統一，導致兩岸擦槍走火、美國隔岸觀火，這時候的台灣人，就成為民共相爭下的俎上肉，任人宰割。「但願蔡政府不會盲目地朝著懸崖，踏出最後這一步！」

(中時電子報)