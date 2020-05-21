新冠肺炎疫情重創美國，大聯盟原訂4月9日的開幕戰不斷往後推延，近期傳出可能於7月復賽，而光芒隊也往正常開賽邁出一小步，主場純品康納球場將於下周一開放部分球員進行輕度訓練。

根據《坦帕灣時報報導》，這是自3月17日以來球隊受疫情影響後，首次正式訓練，不過仍有開放限制，僅邀請40人名單內的球員參加，在球場內可進行傳接球、跑步及其他輕度訓練，不過牛棚、打擊籠或重訓室等暫不開放，同時會有教練和訓練員在場，並保持社交距離，光芒隊採嚴謹態度，未來幾周才會視情況放寬限制。

隨著目前大聯盟正討論7月恢復比賽，馬林魚率先開放春訓基地讓球員訓練，光芒則直接開放佛羅里達州的主場，讓球員能在第二次春訓前，先提高身體強度。雖然大聯盟下令各隊停賽，不過關於訓練這塊仍有一些灰色地帶，目前有球員在球隊場地進行訓練，而教士及遊騎兵都在主場進行打擊練習。

開放個人訓練設施是球員回到比賽的第一步，如果大聯盟與工會在健康安全及財務方面達成協議，那球員約有2周時間加強個人訓練，接著進行約3周的第二次春訓，最後迎接開賽。

而光芒不需要太多時間就可以重組球隊，因為有超過一半的球員都待在坦帕灣，僅有部分外籍選手如崔志萬返回韓國、筒香嘉智返回日本。光芒總教練凱許(Kevin Cash)說，大部分外籍選手仍留在美國，絕大多數留在坦帕灣或夏洛特港，「3周前有約8成球員留在這，雖然現在數字可能下降了，但我相信僅需很短時間，他們就能回到這準備。」

(中時 )