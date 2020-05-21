前樂陞負責人許金龍因涉違約交割弊案遭羈押，去年3月許的姐夫畢華民拿出2億元借他，他獲交保後卻沒有還錢，畢男聲請返還保證金及實收利息被高院裁准，許金龍不服提抗告，遭最高法院駁回確定。

日商百尺竿頭收購樂陞科技破局，爆發首宗收購違約交割弊案，台北地院將樂陞的負責人許金龍重判18年，台灣高等法院略減刑度改判12年，但今年初最高法院審結，認為事實有待調查釐清，撤銷發回高院更審中。

高院裁准讓許男以2億元交保，但許都說沒錢，未辦妥交保，直到2019年3月11日畢華民拿出2億元繳納保證金，許金龍才獲交保，但畢男主張許男沒有依約在6個月內還錢，導致他身心俱疲、頻頻住院，他向高院聲請准許他退保並發還保證金。

高院考量畢男所繳納之具保金額高達2億元，且他年事已高又有多種慢性疾病，強令他再繼續擔負高額負債以擔保許男審判之進行及刑之執行，自難謂公允，准許他退保，許金龍不服提抗告，最高法院撤銷發回更審。

高院更審認為，畢男年事已高又罹患高血壓性心臟病等疾病，如果不讓他領回保證金，無啻使許男得透過債務不履行為手段，強令畢繼續以其高額財產或籌措款項所承擔之負債，來擔保許男遵期到庭，並為許解除審理期間之人身自由限制，顯非事理之平。

更審表示，許男無法另行籌足2億，已裁定再執行羈押及移審接押，確已就羈押之必要性及有無其他替代聲請人之具保方法重新審認，畢男之具保人責任亦已獲免除，裁准發還2億元保證金，許不服提抗告，最高法院駁回確定。

(中時 )