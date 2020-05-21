鼎一建設總經理何柏毅強調，新建案「鼎一森之硯」為電梯別墅，地點優勢，建材加值，還要讓住戶感受最直接零距離的服務。（盧金足攝）

「鼎一森之硯」建案「桌」住家人向心力，移植日式居家中島開放式廚房，讓家人感情更升溫。（鼎一提供／盧金足台中傳真）

何柏毅（左）、何柏霆兄弟檔二代接班，雖然背負金字招牌的傳承壓力，但也有發揮自己創意與實力的機會。（盧金足攝）

台中市單元二有「七期後花園」美譽，也是房市一級戰區！卅多年歷史的品牌建商鼎一建設，跨足單元二推出「鼎一森之硯」電梯豪墅，以日式風格特色，引進自然光、通風節能，坐擁萬坪公園綠意，還為電動車預留充電設備，國人鍾愛有土斯有財，有天有地的別墅吸引企業主及台商、醫師、科技業等客層。

鼎一建設推出的建案包括大樓、商辦與透天別墅等，老字號建商由二代接班後，注入新思維，擔任總經理的何柏毅與副總總經何柏霆兄弟檔，秉持父親要求「做要做到最好」的理念，留學美國返台後，從基層做起，推案規畫嚴謹細膩，獲客戶肯定。

何柏毅說，新建案「鼎一森之硯」為電梯別墅，要讓住戶感受最直接零距離的服務，甫推出已有很多預約的客戶來賞屋，看好獨棟雙併格局，規畫二至三車位，鄰近就有占地四點五公頃新市鎮生態公園、萬坪公園與文心森林公園，三座休閒綠地營造舒適的居住環境。

近年因低密度、高綠覆率崛起而掀起「綠豪宅」的單元二重劃區，隔著市政路與七期對望，以極高綠覆面積與新富域生活商圈，成為台商購屋首選。

此外，交通便利優勢，基地可快速上七十四號道、國道一號，到達七期市政中心、高鐵台中站，雙交流道掌握交通核心，且鄰近公益路美食旗艦大道、黎明生活商圈機能完善。

何柏霆指出，鼎一建設秉持日系品味、感知實築精神，職人打造森境電梯豪墅，十米超大面寬光映照建築物，引景入室，擴大視野，設計內凹陽台空間與風光共生，廣域雙整層主臥規畫，展現宜人的空間尺度。

貼心凝聚家人感情的互動式開放廚房，成為餐廳亮點，在餐桌上能話家常，也能當成工作空間，「桌」住家人向心力，完整移植日式居家中島開放式廚房，讓家人感情更升溫。

何柏毅強調，該建案北鄰七期新市政中心，南近八期生活圈，七期市政特區與商圈，除是政經重鎮，還擁有國際精品時尚百貨新光三越、大遠百隨心購物，秋紅谷生態公園悠閒漫步，台中國家歌劇院聆賞藝文展演，豐富藝文五感生活，加上有運動賣場迪卡儂、美式大型量販店，生活機能完善。

單元二鄰近黎明生活圈日常所需一應具全，正德醫院商圈醫療資源充足，黎明四季藝術幼兒園、李科永紀念圖書分館、南屯圖書館，陶冶書香氣息，更有室內攀岩場，休閒娛樂、動靜皆宜。

「要用最好建材，感動客戶的心！」何柏毅說，鼎一建設是父親打下的金字招牌，兄弟兩人身負蓋出好房子的責任與使命感，猶記小時候，兩人最常被父親帶到工地，見到工地主任與施工的工人，父親常表示，「他們是我們的家人」，大家一起為事業打拚。

鼎一建設「足感心」的人情味，讓兄弟兩人對父親的情義深深感動與佩服，因母親是南投人，以前推案原以台中為主，還到南投蓋房子，不料遇上九二一大地震，經歷百年一見的地牛翻身，父親克服路程困難趕到工地檢查，結構未受損，通過地震考驗，但因當時有的購屋者損失慘重，其父親決定以成本價賣給購屋者減輕負擔，鼎一建設有情有義之舉，也在地方傳為美談。

(中時 )