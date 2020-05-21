109學年度大學個人申請招生21日上午9點在大學甄選入學委員會網站公告統一分發結果，69所招生學校中有4所私立大學缺額逾半，最近才剛剛宣布全校「零學費」引發討論的華梵大學招生率僅3成，缺額率7成最高；其他3所缺額逾半的學校分別是台灣首府大學、明道大學及台北基督學院。

大學甄選入學委員會總幹事洪新原表示，今年因為新冠肺炎疫情，有些離島學生無法來到本島參加甄試，有些考生因為居家隔離或檢疫無法參加甄試，還有大學因為有學生確診而無法辦理甄試，使得今年試務特別複雜。

109學年度大學個人申請總報名人數8萬7186人，比去年減少3707人；招生名額5萬5267個，比去年增加289個。大學甄選入學委員會試務組長連昭雯表示，今年缺額數4197人是近8年來最低，主要是因為各大學普遍增加備取生，今年備取獲分發人數大增為2萬7198人，是10年來最高。

連昭雯表示，有資格登記人數是6萬796人，比去年增加1175人；完成登記者是5萬8358人，比去年增加1463人；獲得分發人數是5萬2321人，比去年增加804人；報名分發率60.01％是10年來首次突破6成，「意味著學生透過個人申請來就讀的意願滿高的。」她並表示這可能也跟疫情使得學生想留在台灣有關。

招生缺額方面，台北藝術大學沒有缺額，連昭雯表示跟該校招生名額僅28人有關； 缺額1成的有45校，兩者加起來超過辦理個人申請學校（69所）的一半，「各大學對於這個結果應該頗滿意的，」連昭雯表示。

有4所私立大學缺額逾半，其中華梵大學招生率30.08％、台灣首府大學31.15％、台北基督學院44.44％、明道大學48.74％。華梵大學最近才剛剛宣布全校「零學費」引發討論，明道大學20日才被爆出2年前引進史瓦帝尼40多名學生卻淪為冷凍鷄肉廠奴工。

(旺報 )