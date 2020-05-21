台中市議會第3屆第3次定期會財政經濟委員會中，台中市議員王立任、謝志忠、張玉嬿21日要求農業局與農業試驗所合作推廣新產品「雞糞加工肥料」；並輔導業者技術移轉，讓新肥料盡快在台中量產並在市面上販售，以此杜絕生雞糞。

生雞糞雖屬農業事業廢棄物，但是因價格便宜，導致台中和平區許多農民還是直接以生雞糞當肥料使用，除了汙染土質也孳生大量蒼蠅，嚴重影響居住環境、校園衛生及觀光品質。

王立任說，生雞糞所滋生的蒼蠅除了使遊客對當地興致缺缺影響觀光發展之外，也影響當地居住環境以及學校衛生，真的是需要改善的一個問題。

王立任指出，近期農委會農業試驗所已開發出成本低，品質優良又無臭味的「雞糞加工肥料」，同時也開放業者如養雞場及堆肥場來技術移轉。然目前臺中市的244家養雞場及26家堆肥廠竟然沒有一家來申請做技術移轉，實在是非常可惜。

謝志忠表示，執行至今仍有許多農民不清楚法規，要求農業局未來一定要與台中市民加強宣導，生雞糞其對身體的危害與環境的污染，並對於台中一年四萬多頓的生雞糞處理，作出專案報告向市民交代。

張玉嬿表示，新型雞糞粒肥是循環農業多元價值技術的開發，也是「友善環境農業」的一環，農業局應該促進農民往友善環境的方向轉型，對此提出相關政策資源的協助，讓新一代的農民能充分發揮他們的專業潛能，展現影響力。

王立任認為，農業試驗所開發出的「雞糞加工肥料」沒有粉塵，容易運輸與儲存，乾淨又方便，對農民來說是一項好產品。若能以此產品來代替生雞糞，孩子們也可以吃到乾淨的食物，當地的觀光就會發展起來。

張玉嬿呼籲農業局應該要和農業試驗所合作宣導推廣「友善環境農業」，讓台中農業變得更好。謝志忠議員則針對農業局後續如何處理生雞糞要求提出專案報告，盼環境能早日改善。

(中時 )