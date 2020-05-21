創見(2451)發表全新DrivePro 10行車記錄器，主推微型迷你尺寸，提供駕駛人無遮蔽的視野與自由彈性的安裝方式，可裝於前擋或後擋風玻璃，完整捕捉前後路況。
創見表示，DrivePro10搭載頂級STARVIS感光元件，低光源下仍呈現豐富色彩與高解析度的畫面，搭配140度廣角鏡頭，提供寬闊的視野。此外，DrivePro10集多種功能特色於一身，包括寬動態範圍WDR 技術、碰撞感應器、內建鋰電池、Wi-Fi功能、免頻繁格式化的寫卡技術等，為使用者帶來全方位的行車守護。內附創見microSD記憶卡，毋須另行添購。
創見的行車記錄器為策略產品群之一，產品毛利率相對較佳。
創見第一季獲利穩健，每股盈餘1.08元。因記憶體價格上漲，毛利率高達25.57%，年增6.48個百分點；每股盈餘1.08元，優於去年第四季的0.92元，也優於去年同期的0.85元。
不過，4月營運開始受到疫情衝擊，加上3月基期高，記憶體模組廠4月營收比3月下滑幅度均逾兩位數。創見4月營收7.9億元，月減22.66%，年減26.26%。
(時報資訊)
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