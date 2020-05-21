IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）受美國規畫升級制裁華為消息衝擊，股價4天急跌2成。不過，投顧法人認為今年營運仍將顯著成長，且美國此舉解讀空間仍大，近日重挫已反應潛在變數，將評等自中立調升至買進、目標價自71元略為下修至67.5元。

南電今（21）日股價止跌回升，開高後一度勁揚4.15％至60.2元，隨後雖因調節賣壓出籠而漲勢收斂，早盤仍維持逾2％漲幅。三大法人18、19日合計賣超達7276張，但昨（20）日已轉站多方、反手買超2335張。

華為近年積極開發5G網通、人工智慧（AI）、特殊應用（ASIC）晶片，由於所需載板面積大、層數多、設計複雜，帶動對ABF載板需求、並使平均單價（ASP）提升。南電對此於中國大陸昆山廠擴建ABF載板產線，預定年底完工量產、爭取未來商機。

南電規畫擴建ABF載板產能，原預期5G基地台相關產品占比增加，有助於進一步提升ABF載板平均單價。然而，美國政府5月中規畫提升制裁華為力道，導致南電面臨ABF載板訂單流失風險。

不過，投顧法人認為，美國此次雖規畫升級制裁華為，但也允許供應商申請許可證，在未明確禁止台積電替華為代工晶片前，相關廠商訂單不會出現重大變化，預期此部份最慢9月份明朗，且南電尚可尋找其他訂單來源降低營運衝擊，第四季狀況為後續觀察重點。

投顧法人認為，ABF載板良率提升、無線耳機系統級封裝（SiP）、遊戲機需求為南電下半年成長動能。預期若華為停止下單、南電轉向爭取其他廠商訂單，預估影響南電營業利益4％，若完全無法取得其它訂單，則預期影響南電營業利益17％。

南電3月股價因新冠肺炎疫情而重挫至38.7元，隨後止跌一路上攻至75.9元。投顧法人認為，南電今年營運動能可望顯著增溫、獲利挑戰近9年高點，暫未調整獲利預期，且近日重挫已相當程度反應營運潛在變數，估調升評等至買進、目標價則略為下修至67.5元。

(時報資訊)