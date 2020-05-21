雲林縣虎尾警分局查獲黑心口罩地下工廠，查扣耳掛原料一批。（許素惠攝）

雲林縣虎尾警分局查獲黑心口罩地下工廠，查扣生產機具一批。（許素惠攝）

雲林縣虎尾警分局查獲黑心口罩地下工廠，逮捕楊嫌（右一）。（警方提供）

雲林縣虎尾警分局查獲黑心口罩地下工廠，清查數量。（警方提供）

雲林縣虎尾警分局查獲黑心口罩地下工廠，查扣黑心口罩。（警方提供）

54歲楊讚成搶疫災財，涉嫌在彰化某大學附近租學生套房當工廠，雇用4員工，其中2人為非法移工製造口罩，廠內及工人毫無無塵等衛生防護，產品只有防塵，卻謊稱是醫療級，每片賣5元，再由中盤商以6到7元賣出，警方查扣了成品1萬片，半成品2萬1000片及機具一批，依詐欺及《就業服務法》移送法辦。

全球新冠肺炎疫情肆虐，防疫口罩由政府統一配售，楊嫌看到口罩的市場需求大，為求暴利，遂在彰化縣大村鄉某大學附近租用約5坪的學生套房作為地下工廠製造罩。

警方指出，該套房狹窄擁擠通風不良，亦非無塵空間又無任何消防設備與衛生設備，雇用張姓與程姓，以及逾期居留的高和阮姓外籍移工等4員工，均未配戴手套、口罩等，製造環境衛生堪虞。

警方表示，楊嫌為牟取暴利，對下游中盤商宣稱其生產的口罩是醫療級的，其實只是一般防塵口罩，並未具醫療防效，幸在未交貨前就被查獲，才沒有外流到市面

警方查扣了成本1萬片、半成品2萬1000片，以及口罩耳繩2包、空壓機2台及口罩製造機5組等證物，全案依涉嫌詐欺、違反《就業服務法》等移送偵辦。

(中時 )