國際中橡(2104)集團碳黑事業Continental Carbon落實國際CSR各項環安衛最高標準，實現零工安、零污染、零罰單的「3零目標」綠色願景，今年成立「CSR推動技術委員會」，劃分環保健康及系統、工業安全及資產損防、節能減排及資源再利用、勞工與人權道德等四大技委分會，建置CSR推動平台，全力落實技術交流、知識資訊分享、電子化管理等整合。

過去國際中橡集團持續導入環保節能、循環經濟觀念，投入非常大資源建置廢棄物處理、能源轉換與回收等相關環保設備上，並重新審視環安衛標準後，隨即建立標準作業流程，安排環保及職業安全衛生教育訓練以達全員共識。

在CSR技委會建立後，能更系統平台化推動ESH目標管理計畫、主題式6S巡檢計劃、盤查內外部安環風險評估等制度落地成效，透過目視化、科技化、E化的管理，加速全球品牌化。

國際中橡集團安環中心除了既有內部管理系統進行風險評估外，對於外部其他危機事件也同步被列入環安衛檢討項目中。

其中，各地重大環安衛事故的發生原因都是關注重點，進而回頭檢視內部相關管理是否具有同質風險。若該事件發生於廠區時，應如何防範及因應，並將檢討報告提供給各廠區主管作為管理參考。

國際中橡集團碳黑事業Continental Carbon，在北美、大陸、印度、歐洲皆有海外據點，長年積極地和當地政府、社區保持友善的溝通與互動，也逐年增加在環保設備上的資金及資源投入，並以高標準配合各地相關環保法規。

(時報資訊)