520剛過，敏感的投資人對於小英總統就職演說，丟出「修憲」議題，又開始擔心市場震盪。如何在遇到市場亂流時，找到相對安全，並適度配置，成為小英總統第二任期間的投資心法。

凱基證券認為，特別股票面利率會較債券高，波動度較普通股低。建議投資人，今年市場大跌後，許多優質公司特別股殖利率還有4%以上，是一個難得的長線投資機會。特別股又稱為優先股(Preferred Stock)，同時具有股票與債券的特質，與股票同樣在集中市場交易，但沒有投票權，與債券同樣具有發行面額以及固定配息。因特別股於公司破產時求償順位較債券為後，一般而言，特別股票面利率會較債券高，波動度較普通股低。

特別股在金融市場上是一個很成熟的工具，國內外許多企業都有發行特別股，像是美國的AT&T、美國銀行、花旗，歐洲的荷蘭國際集團、荷蘭保險集團、英國保誠等知名企業。國內像是國泰、富邦、中信、台新、新光、大聯大等企業也有發行特別股，其中，國內金融業的特別股因擁有穩定且較高的配息率及較低股價波動，深受壽險、政府基金及法人喜愛。

凱基證券表示，投資特別股，不以賺取價差為目的，目標在於領取較高股利，發行公司有穩定獲利、能發出股利才是最重要的。另外，因特別股波動低，股價與大盤脫鉤，在空頭時亦屬於相對安全的標的，適合「退休長青族」及「保守定存族」做為長期投資標的。

若擔心持有特別股個股風險過高，市場上有許多特別股基金，有些是只投資台灣特別股、台股債券ETF等以台幣為主的資產，績效穩健外無匯率風險；有些是投資全球特別股，因國外特別股多以美元計價，故配息會高於台灣特別股。除了基金外，部分投資型保單也選擇特別股作為其核心投資策略，以期能做到長期穩健的配息及資產增值。

(時報資訊)