2013年曾效力義大犀牛半個球季的前大聯盟名將曼尼（Manny Ramirez），上個月傳出想回中職打球可惜合約沒有談成，但並未放棄希望。知名的大聯盟官網記者海曼（Jon Heyman）今（21）日便在推特表示，曼尼可能會在下半季與中職球隊簽約。

曼尼在大聯盟擁有555轟，打過印地安人、遊騎兵、紅襪、道奇等隊，2013年來台加盟義大犀牛隊，曾造成一股「曼尼旋風」，除了月薪5萬美元，日常生活也都享有頂級待遇，不過他只打了半個球季、大約3個月便離開台灣。2017年短暫前往日本，加入獨立聯盟之一「四國聯盟」的高知鬥犬隊。

本月底曼尼就滿48歲，離開台灣7年後仍無法忘情，4月間曾由其子來台與中信兄弟、味全龍接洽，希望以教練兼球員的身分重返中職，不過沒有談成。如果這次海曼透露的訊息是真的，或許下半季球迷便有機會看到曼尼再度披上中職球隊戰袍亮相。

(中時 )