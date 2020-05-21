2013年曾效力義大犀牛半個球季的前大聯盟名將曼尼（Manny Ramirez），上個月傳出想回中職打球可惜合約沒有談成，但並未放棄希望。知名的大聯盟官網記者海曼（Jon Heyman）今（21）日便在推特表示，曼尼可能會在下半季與中職球隊簽約。
曼尼在大聯盟擁有555轟，打過印地安人、遊騎兵、紅襪、道奇等隊，2013年來台加盟義大犀牛隊，曾造成一股「曼尼旋風」，除了月薪5萬美元，日常生活也都享有頂級待遇，不過他只打了半個球季、大約3個月便離開台灣。2017年短暫前往日本，加入獨立聯盟之一「四國聯盟」的高知鬥犬隊。
本月底曼尼就滿48歲，離開台灣7年後仍無法忘情，4月間曾由其子來台與中信兄弟、味全龍接洽，希望以教練兼球員的身分重返中職，不過沒有談成。如果這次海曼透露的訊息是真的，或許下半季球迷便有機會看到曼尼再度披上中職球隊戰袍亮相。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。