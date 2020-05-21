為了疫情爭議、已多輪對大陸隔空砲轟的美國總統川普在批評完世界衛生組織後，又再次把砲口對準大陸。就在他指控大陸的無能造成「全球大屠殺」並在全世界殺死了數十萬人後，又在推特上未指名道姓的情況下嗆陸外交部發言人愚蠢地替大陸行為辯解，企圖要轉移疫情造成的痛楚，在大屠殺自己的國家後，還把病毒散播至全世界，而這些舉動都是大陸不再對拜登抱持勝選希望。

川普在推特上表示，「發言人愚蠢地替大陸行為發言，迫切希望藉此轉移疫情帶來的痛楚；而在大屠殺自己國家後，他們還把病毒散播至全世界。他們攻擊美國與歐洲的假訊息，是極度不要臉的。他們都是來自於高層，它們原本可以輕鬆地阻止這場瘟疫，但沒有！」。

Spokesman speaks stupidly on behalf of China, trying desperately to deflect the pain and carnage that their country spread throughout the world. Its disinformation and propaganda attack on the United States and Europe is a disgrace.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020

川普隨後再貼文批陸，稱大陸是大規模假訊息的大本營，「因為他們早對讓『瞌睡喬』（指民主黨總統候選人拜登）在總統大選中勝出不抱任何希望，所以他們只好繼續對美國敲竹槓，正如同他們過去數十年所為一樣，直到我上任才改變！」

China is on a massive disinformation campaign because they are desperate to have Sleepy Joe Biden win the presidential race so they can continue to rip-off the United States, as they have done for decades, until I came along! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020

而川普幾小時前不久的推文也在未指名道姓的情況下指出，「大陸的一些瘋子才剛發布新聞稿」，「怪罪所有人該為新冠病毒負責，就是不怪大陸，這隻病毒殺死了數十萬人。」

不過川普的推文仍引來美網友的吐槽，如有網友在下方留言「想像一下『假訊息之王」正在討論假訊息...我們不就是嗎？」、「你才是會移動、活生生的假訊息製造機，對歐巴馬國籍陰謀論之王」、「假訊息才是你的中間名，例如之前稱疫情會神奇消失、奎寧對抗新冠病毒有效、疫情就跟流感一樣，你才是假訊息之王」。

Disinformation is your middle name, Mr. “inject disinfectant.”



Mr. “it will magically disappear.”



Mr. “hydroxyxhloroquine Is effective against COVID-19.”



Mr. “it’s just like the flu.”



You are the king of disinformation. — Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) May 21, 2020

(中時電子報)